C’était le 11 juillet dernier. On pouvait voir sur les photos officielles de l’AC Milan un Gianluigi Donnarumma tout sourire après avoir signé sa prolongation de contrat avec son club formateur, après un long bras de fer et des menaces de départ brandies par son agent Mino Raiola. Le portier de 18 ans, considéré comme l’un des plus grands espoirs à son poste, avait finalement décidé de rester à San Siro malgré des approches concrètes du Real Madrid et du PSG notamment, qui lui offraient un pont d’or. On pensait que le débat était clos avec ce nouveau contrat le liant jusqu’en 2021.

Mais tout a été chamboulé ces derniers jours. Le clan Donnarumma souhaite en effet faire annuler cette prolongation de contrat, arguant de « violences morales » infligés au joueur pour le forcer à apposer sa signature. Une posture plus qu’étonnante au regard du déroulé du feuilleton l’été dernier. Il n’en fallait pas plus pour déclencher la colère des tifosi de l’AC Milan, déjà très critiques envers leur gardien lorsque celui-ci hésitait à prolonger.

Gattuso monte au créneau pour défendre Donnarumma

A l’occasion de la réception de l’Hellas Vérone pour la Coupe d’Italie, les supporters ont réservé une bronca à leur gardien. Malgré un stade quasi-vide (9 000 spectacteurs), les fans les plus ardents étaient bien présents pour signifier au gardien leur façon de penser, à travers des sifflets, des insultes et des banderoles explicites : « Violence morale à 6 M€ par an et l’embauche de ton frère parasite ? Maintenant va-t-en, la patience est finie », pouvait-on par exemple lire sur une banderole de la Curva Sud. A l’issue de la rencontre, des caméras de la télévision italienne ont capté des images de Donnarumma en pleurs dans le vestiaire milanais, réconforté par Leonardo Bonucci.

L’AC Milan l’a emporté (3-0) mais clairement, c’est bien le moral de Donnarumma qui inquiétait l’entraîneur Gennaro Gattuso. « Je regrette ce qu’il s’est passé. Ils font passer pour un monstre un garçon de 18 ans avec des valeurs incroyables. Heureusement, il n’y avait que 9 000 spectacteurs ce soir. Imaginez quand San Siro sera plein... », a-t-il lancé en conférence de presse, avant de défendre son joueur. « Je ne peux que remercier Gigio pour sa disponibilité et son professionnalisme. Il est le meilleur gardien du monde mais il passe par un moment difficile, il suffit de regarder son visage. C’est dur d’être remis en cause par les fans. De ma part, il y aura une protection maximale », a-t-il prévenu. La position de Gattuso, logique pour un entraîneur, n’est cependant pas vraiment partagée. A un sondage de la Gazzetta dello Sport demandant si le traitement infligé par les supporters à Donnarumma est justifié, 78 % répondent oui.