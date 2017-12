Hier, la Lazio s’est inclinée contre le Torino trois buts à un, mais cette rencontre de Serie A, qui relègue les Laziale à la cinquième position du championnat, a été le témoin d’une petite polémique. En toute fin de première période, Ciro Immobile est sanctionné d’un carton rouge, après visionnage de la vidéo, pour un duel tête contre tête avec un défenseur du Torino. A la vue des images, la sanction paraît quelque peu exagérée et cela crée un nouvel événement en défaveur du VAR en Italie.

« On pensait qu’on pouvait le gagner ce match, mais pour la quatrième fois de suite on a été volé. Si je parle d’un complot ? Après quatre semaines de suite, on pourrait le penser », a indiqué Simone Inzaghi à l’issue de la rencontre absolument furieux contre l’arbitrage. Mais cette histoire ne va, semble-t-il, pas s’arrêter là si l’on en croit les informations du média transalpin Premium Sport. En effet, la Lazio se sentirait lésée par l’arbitrage qui l’éloignerait des places qualificatives à la Champions’ League.

En conséquence, le sulfureux Claudio Lotito, très influent en Serie A, envisagerait de déclarer forfait pour le reste de la saison afin de protester contre les méthodes des arbitres, mais aussi contre le VAR qui ne rencontre pas du tout un franc succès de l’autre côté des Alpes. PS ajoute même que « le président Lotito se sent cerné, frappé par une politique footballistique pénalisant son équipe dans la course à la Ligue des Champions ». Même s’il est peu probable que la Lazio se sanctionne elle-même et s’exclue du championnat, cette affaire devrait faire quand même beaucoup de bruit.