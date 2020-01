Chaque saison, la Serie A réserve son lot de surprises et au moins un joueur parvient à tirer son épingle du jeu. L’an dernier, Krzysztof Piątek avait mis l’Italie à sa botte après un début de saison impressionnant avec le Genoa ce qui lui a offert un transfert du côté de l’AC Milan. Cette année, c’est Dejan Kulusevski qui impressionne tout particulièrement. Après une première partie de saison brillante avec Parme où il a déjà marqué quatre buts et délivré sept passes décisives en 17 matches de Serie A, il a séduit les plus grands clubs du championnat. L’Inter Milan a longtemps semblé en pole position pour s’attacher ses services, mais c’est finalement la Juventus qui serait en passe de s’offrir le polyvalent ailier droit de 19 ans. L’affaire est en passe d’être conclu pour 35 millions d’euros plus 8 millions de bonus. Un renfort précieux qui aura vu sa trajectoire nettement s’accélérer au cours des derniers mois.

Comme beaucoup de joueurs de sa génération dont la famille est originaire d’ex-Yougoslavie, Dejan Kulusevski va apprendre le football dans sa terre d’accueil. Né dans la capitale suédoise, Stockholm, ce fils de parents nord-macédoniens va rapidement se prédestiner pour le football. Il n’a que six ans quand il rejoint les équipes jeunes de l’IF Brommapojkarna, un club basé dans la banlieue de Stockholm et dont l’équipe première officie actuellement en deuxième division suédoise. Dejan Kulusevski passera au total dix ans dans un club qui aura aussi formé Albin Ekdal (ex Juventus, Bologne et Cagliari) ou encore John Guidetti (ex Manchester City, Celtic Glasgow et Celta de Vigo). Dans un environnement où les jeunes pousses ont la possibilité de grandir sereinement, mais rapidement. Très vite il impressionne et se retrouve rapidement surclassé. Évoluant jusqu’au U17 avec son premier club formateur, il va finalement poursuivre son apprentissage en Italie puisqu’un peu avant ses 16 ans il débarque à l’Atalanta.

Un élève avide de progresser

Réputé pour son savoir-faire avec les jeunes éléments, la Dea est une valeur sûre en Italie et se partage souvent le haut du panier lors des championnats U17 et U19 avec l’Inter Milan. Un cadre idéal donc pour un espoir qui doit apprendre à vivre dans un pays différent avec une langue différente. Il va d’ailleurs terminer ces études de l’autre côté des Alpes et rapidement apprendre l’Italie. L’une des cinq langues qu’il parle puisqu’il manie aussi l’Allemand, le Suédois, l’Anglais et le Macédonien. Une qualité rare et un sens de l’adaptation qui se traduira aussi sur les terrains de football. Rapidement, il met tout le monde d’accord sur les terrains. Pour sa première saison avec l’équipe U17 de l’Atalanta, il inscrira 17 buts en 26 rencontres de championnat et atteindra même la finale face à l’Inter Milan (défaite 3-2 après prolongation). Des débuts canon qui seront rapidement confirmés à l’étage supérieur.

Promu au sein de l’effectif U19 avec lequel il avait pris part à un match la saison d’avant, il réalise un exercice 2017-2018 très encourageant. Moins dans la finition et plus dans la provocation, il conservera néanmoins une belle feuille de statistique avec 6 buts et 12 passes décisives en 31 matches. Cela lui vaudra même d’être trois fois dans le groupe de l’équipe première sans pour autant jouer. La saison suivante, il disputera d’ailleurs ses trois premiers matches de Serie A avec l’Atalanta numéro 44. Un chiffre cher à ses yeux puisqu’il le porte en hommage à Adnan Januzaj. Le Belge est également originaire de l’ex-Yougoslavie (Kosovo) comme Dejan Kulusevski et l’avait particulièrement impressionné lors de ses débuts à Manchester United lorsqu’il portait ce numéro. « Je veux être comme ça aussi, faire mes débuts sans que personne remarque que je suis le plus jeune sur le terrain » disait-il alors à son père dans des propos que rapportent Sky Sport Italia.

Meilleur joueur du mois et international suédois

Brillant pour ses premiers pas en équipe première, il va néanmoins se heurter à la réalité du haut niveau. Quatrième de Serie A et qualifiée pour la phase de poules de la Ligue des Champions pour la première fois de son histoire, l’Atalanta ne pouvait pas lui garantir suffisamment de temps de jeu cette saison. Du moins pas un rôle qui le satisferait. C’est donc ainsi qu’il a été prêté en Serie A du côté de Parme pour jouer régulièrement au niveau professionnel. Titulaire d’entrée, il va rapidement se distinguer par son outillage technique et sa capacité à faire des différences. Contre le Torino lors de la sixième journée, il inscrira son premier but à l’étage professionnel tout en distillant une passe décisive, sa troisième à ce moment-là de la saison. Une montée en puissance qui se confirmera les semaines suivantes au point qu’il sera élu joueur de Serie A lors du mois de décembre. Il aura notamment fait vivre un calvaire au Napoli avec un but et une passe décisive (victoire 2-1).

Dejan #Kulusevski è il “Calciatore del mese AIC” di dicembre in collaborazione con @lUltimoUomo L’esterno del @1913parmacalcio è una delle più belle sorprese della nostra Serie A L’articolo di UU https://t.co/V4s3aUITA7 pic.twitter.com/35DR976IaX — AIC | Assocalciatori (@assocalciatori) December 27, 2019

Dejan Kulusevski se distingue aussi sur le plan des passes clefs puisque seul Suso (19) a fait mieux que lui (18). Son abattage est également impressionnant puisqu’il parcourt en moyenne 12,092 kilomètres par match. Un abattage physique impressionnant et qui le place deuxième derrière Marcelo Brozovic (12, 716 kilomètres par match). Doué techniquement, vif dans son touché de balle et doté d’une belle vision de jeu, il a l’ensemble des bagages du joueur moderne. Si sa carrière est sur le point d’atteindre un tournant, sa saison risque d’être bien longue. Malgré un petit passage au sein de l’équipe U16 de la Macédoine du Nord en 2015, il a connu l’ensemble des sélections suédoises et a même porté le maillot de l’équipe première des Blågult. C’était en novembre dernier contre les Îles Féroé (victoire 3-0). Situé dans la poule E, la Suède aura fort à faire face à l’Espagne, la Pologne et le barragiste 2 (Bosnie Herzégovine, Irlande du Nord, Irlande ou Slovaquie). Quoi qu’il en soit, le futur s’annonce radieux pour Dejan Kulusevski, aussi bien en club qu’en sélection.