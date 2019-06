Avec le retour de Leonardo au poste de directeur sportif, le mercato du Paris SG est tourné vers la Serie A. Les pistes ne manquent pas de l’autre côté des Alpes, de Gianluigi Donnarumma (20 ans, AC Milan) à Nicolo Barella (22 ans, Cagliari), en passant par Sandro Tonali (19 ans, Brescia). Sergej Milinkovic-Savic (24 ans, Lazio Rome) est un des autres noms suivis par le décideur parisien.

Le milieu international serbe (12 sélections), déjà associé au club de la capitale l’été dernier, est de retour dans le viseur des champions de France. Et à en croire Il Messaggero, ces derniers, malgré les démentis récents du directeur sportif laziale Igli Tare, en sont aux négociations avec son agent Mateja Kezman et le club romain. Sous contrat jusqu’en juin 2023, l’ancien pensionnaire de Genk est une cible chère.

Kurzawa proposé dans le deal !

Le président Claudio Lotito est dur en affaires et estime son poulain à un montant compris entre 80 et 100 M€. Leonardo le sait. Alors le Brésilien cherche le moyen de négocier le meilleur prix, le PSG étant toujours dans le viseur de l’UEFA dans le cadre du fair-play financier. Il Messaggero dévoile ainsi la teneur de la dernière proposition parisienne dans ce dossier. Et elle est pour le moins étonnante.

Selon le quotidien italien, les Rouge-et-Bleu auraient ainsi offert 65 M€ plus 5 M€ de bonus. Mais ce n’est pas tout. Ils auraient également proposé Layvin Kurzawa (26 ans), sur lequel Thomas Tuchel ne semble pas compter outre mesure, dans le package. Riza Durmisi (25 ans) étant sur le départ à la Lazio (le latéral gauche danois est annoncé à l’Olympique de Marseille), cette offre retiendra peut-être l’attention des Italiens. Leonardo est au four et au moulin !

