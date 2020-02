Paul Pogba fait plus parler de lui sur le marché des transferts que sur le terrain cette année. Et pour cause, l’été dernier, le Français avait dit, lors d’une tournée promotionnelle en Asie, qu’il était peut-être temps pour lui de changer de destination et de trouver un nouveau challenge. Finalement, il est resté à Manchester United, alors que le Real Madrid lui faisait les yeux doux. Dans la foulée ou presque, il s’est blessé, notamment à la cheville.

Cette saison, il ne compte que sept matches de Premier League dont cinq, en tant que titulaire, c’est trop peu pour celui qui est censé être le meilleur milieu de terrain de l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer. Ces derniers jours, Mino Raiola, son agent, s’est exprimé dans la presse et a annoncé qu’un potentiel départ (ou retour) pour la Juventus pouvait être d’actualité. « Comme pour Ibra (revenu à Milan cet hiver, ndlr), l’Italie est aussi une deuxième maison pour Pogba et cela ne le dérangerait pas de rentrer à la Juve, mais nous en parlerons après l’Euro... Il veut jouer au plus haut niveau, mais il ne peut certainement pas s’échapper maintenant si les choses ne vont pas bien... », a-t-il expliqué.

Raiola a déjà parlé avec la Juve

Mais ce n’est pas tout. Ce samedi, nous apprenions que la Vieille Dame avait un plan afin de le récupérer. Les Juventini prépareraient un package composé de 150 M€ plus deux joueurs : Adrien Rabiot et Aaron Ramsey. Une belle offre qui pourrait bien évidemment intéresser les Red Devils d’autant que la somme annoncée paraît bien haute comparativement à celles que nous avions pu voir lors du dernier mercato d’été et des offres du Real Madrid.

Mais ce n’est pas tout. En effet, d’après les informations du Telegraph, l’histoire va un peu plus loin que cela et Mino Raiola aurait d’ores et déjà entamé des négociations avec les dirigeants de la Juventus Turin afin de faire revenir La Pioche au bercail, puisque c’est le club où il a évolué entre 2012 et 2016. Après l’Euro, où Pogba évoluera avec les Bleus de Didier Deschamps, on devrait encore beaucoup parler de lui dans les gazettes spécialisées.