Euro Espoirs : les Bleuets crucifiés par les Pays-Bas

Victoire obligatoire ! L'équipe de France n'avait pas le choix dans ce quart de finale contre les Pays-Bas, elle qui cherche à soulever ce trophée dans cet Euro Espoirs au format si particulier. Deux mois et demi après la phase de groupes, les choses sérieuses débutaient ce lundi à Budapest. Privé de ses deux capitaines Reine-Adélaïde et Guendouzi, en plus de Truffert, tous les trois blessés, Sylvain Ripoll alignait un 4-3-3 avec la charnière Upamecano-Konaté, un trio Aouar-Soumaré-Tchouaméni au milieu, et le duo Ikoné-Diaby en soutien d'Edouard, laissant Camavinga, Caqueret, Faivre ou encore Gouiri sur le banc. En face, les jeunes Oranje se présentaient dans le même dispositif avec Botman en défense ou encore le capitaine De Wit dans l'entrejeu et Kluivert devant.

Les Français démarraient timidement cette soirée, bousculés par le pressing tout terrain adverse et un manque de mobilité générale. Ils mettaient presque dix minutes à mettre leur jeu en place et perdaient même Dagba sur blessure à la suite d'un contact un peu âpre (12e). Son remplaçant Pierre Kalulu semblait lui aussi un peu timoré sur ses premiers ballons. Après une première occasion et cette frappe du gauche de Stengs (19e), le Milanais perdait son duel et offrait son couloir à son adversaire. Heureusement, Malacia choisissait sans doute la mauvaise option en préférant le retrait pour Stengs, plutôt que Kluivert face au but, et Maouassa pouvait dégager la frappe trop faiblarde de l'ailier de l'AZ Alkmaar (21e).

L'inefficacité fait mal

Ces deux frayeurs passées, les Bleuets haussaient enfin le ton. Ikoné réveillait ses partenaires d'une énorme frappe, tout juste claquée par le portier (23e). Bijlow ne pouvait en revanche rien faire sur le corner, la tête décroisée d'Upamecano faisant mouche (0-1, 23e). Une ouverture du score par forcément méritée mais qui ouvrait un temps fort français. Les tricolores maîtrisaient davantage les éléments, Tchouaméni se rendait plus efficace au milieu, Aouar se promenait un peu plus entre les lignes, alors que la charnière se montrait plus autoritaire. Seulement, plus de maîtrise ne veut pas dire plus d'opportunités et si Aouar ne profitait pas d'un bon ballon de Diaby (33e), c'est surtout Kluivert qui ratait une grosse occasion juste avant la pause (41e), rappelant que la défense française pouvait trembler parfois.

Les Pays-Bas en étaient conscients et dès le retour des vestiaires, Boadu reprenait dans le sens du jeu une frappe d'Harraoui pour fusiller Meslier à bout portant (1-1, 49e), grâce au mauvais alignement de Maouassa. Malgré ces moments de flottement, les Bleuets reprenaient leur marche en avant, à l'image du fautif Maouassa dont la frappe était détournée du bout des doigts par Bijlow (53e). Les entrées de Caqueret et Faivre offraient encore un peu plus de dynamisme mais pas d'efficacité. Ikoné y allait seul, se manquait une première fois, avant de frapper sur le poteau (65e). Toujours en angle fermé, Aouar trouvait Bijlow sur son chemin (71e). Idem avec cette lourde tentative de Tchouaméni (73e), alors qu'Aouar se précipitait et manquait le cadre (79e).

Un dernier contre fatal

Le Lyonnais prenait de plus en plus de responsabilités dans cette fin de match, attirant toujours plus de ballons seulement, les Bleuets ne trouvaient pas la faille, sa tête plongeante frôlant la barre sur ce centre parfait de Tchouaméni (90e+1). Faivre y allait lui tout seul, effaçant Botman mais n'appuyant pas assez un tir finalement capté assez facilement par Bijlow (90e+2). Ça ne voulait pas rentrer. Malgré une intense domination des espoirs français et des Néerlandais acculés dans leur camp, on se dirigeait vers les prolongations. Pourtant, l'impensable se produisit. Après un dernier centre de Kalulu, Bijlow s'emparait du cuir pour relancer rapidement. Trouvé dans la profondeur, Kluivert profitait d'un Maouassa un peu court pour intercepter et servait Boadu dont la frappe taclée prenait Meslier à contre-pied (2-1, 90e+3). Cruelle désillusion pour la France qui n'avait plus le temps de revenir. L'Euro Espoirs s'arrête déjà pour elle...

Revivez le film de la rencontre sur notre live.