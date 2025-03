Les Parisiens préviennent déjà Liverpool

C’est un scénario que les supporters parisiens commencent à connaître. Ce mercredi soir, le PSG affrontait Liverpool lors des 8es de finale aller de la Ligue des champions. Un choc entre deux équipes en grande forme depuis plusieurs mois et qui s’annonçait palpitant. Et dans ce match, en réalité, il n’y a pas eu match tant la formation de Luis Enrique a roulé sur son adversaire du soir. 70% de possession de balle, 27 tirs à 2, 55 duels gagnés (contre 24). Mais à l’arrivée, c’est bien Liverpool qui a pris une option sur la qualification avec un but dans les derniers instants du match signé Harvey Elliott. Les Reds ont réalisé le hold-up parfait grâce notamment à un match XXL d’Alisson, auteur de 9 parades.

La suite après cette publicité

Un match clairement frustrant pour des Parisiens qui avaient réalisé la rencontre parfaite, ou presque. Sur le papier, il était difficile de faire mieux tant le PSG a écrasé une des meilleures équipes d’Europe. Mais cette défaite en fin de rencontre a un goût amer. Cela n’a en revanche pas de quoi démoraliser des Parisiens qui ont tous tenu un discours optimiste après la rencontre, se tournant déjà vers le match retour à Anfield avec la ferme intention de se qualifier. «On sort frustrés. Frustrés de perdre le match comme ça. On a vu que ce genre de rencontre est déjà arrivé cette saison, notamment contre l’Atlético (1-2, le 6 novembre). Ça fait mal de finir le match comme ça, mais on est contents du travail qu’on a fait, contents de nos efforts et on est prêts pour aller jouer là-bas et gagner le match qu’on mérite de gagner. Avec ce que j’ai vu, il y a de l’espoir. J’ai vu de l’envie, de la personnalité de toute l’équipe. Je ne pensais pas que ça allait se passer comme ça. Si on a cette personnalité et la même envie, on va passer», expliquait ainsi Achraf Hakimi après la rencontre.

Les Parisiens pensent réussir à inverser la tendance

De son côté, Vitinha tenait un discours assez similaire en fin de rencontre au micro de Canal+. «C’est maintenant qu’on va montrer le type d’équipe qu’on est. Ça fait longtemps qu’on n’a pas perdu, c’est à nous de montrer notre personnalité et notre force. On va aller là-bas, on va faire un grand match, on va marquer et on va passer, j’en suis sûr. Je suis sûr que ça va arriver à Liverpool, on va faire un grand match. » Il est vrai que les Parisiens ont des arguments intéressants avant d’aborder le match retour. Ils ont répondu à toutes les interrogations des derniers jours, notamment sur la capacité à mettre en place leur football face à une adversité plus importante qu’en Ligue 1. «On est content du travail, de l’envie de l’équipe. Il reste un deuxième match et on va là-bas pour ramener la victoire. Les matches ne se passent jamais deux fois de la même manière. Garder le ballon là-bas, aller attaquer comme aujourd’hui. Si on arrive à créer les mêmes occasions, c’est sûr qu’on va en marquer un minimum. On a la capacité de gagner, on a l’effectif pour ça. On va continuer sur la même dynamique que depuis le début d’année 2025 », concluait Achraf Hakimi en zone mixte.

La suite après cette publicité

«C’est le football, les choses ne vont pas toujours dans notre sens. La vérité, c’est que nous avons fait beaucoup pour mériter la victoire. Nous devons nous relever. On a fait un excellent match et on sait ce qu’on peut faire. Si on fait bien les choses, on obtiendra un résultat là-bas. Je suis convaincu qu’on va gagner là-bas. (…) On est une grande équipe, le groupe est soudé» retenait de son côté Pacho. Malgré la défaite, les Parisiens semblent plus que confiant pour le match retour. Et c’est globalement la mentalité de Luis Enrique qui n’a jamais cessé de soutenir son équipe lorsqu’elle manquait de réussite. Il n’a pas changé de discours ce mercredi en conférence de presse. «Il y aura là-bas une ambiance agressive, mais nous n’avons n’a plus rien à perdre maintenant. On ira là-bas sans spéculer. On a déjà retourné ce genre de situations : l’an passé, on avait perdu en quarts de finale notre match à domicile, mais on s’était quand même qualifiés. On sait que ça sera difficile (à Liverpool), mais encore une fois, on n’a plus rien à perdre et ça nous rend plus dangereux. On essaiera de regarder Liverpool dans les yeux (…) Je pense que l’analyse du match n’est pas difficile à faire. On a été très supérieurs à Liverpool dans le jeu et au niveau des occasions créées». Malgré le scénario du match, le PSG semble très confiant pour la manche retour prévue mardi soir. Il faudra concrétiser les occasions du côté d’Anfield et espérer ne pas tomber sur un grand Alisson. Mais les Parisiens le disent : ils sont certains de leur force et Liverpool doit se méfier.