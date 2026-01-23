Menu Rechercher
Ligue 1

PSG : le soulagement de Bradley Barcola

Bradley Barcola et Ousmane Dembélé sous le maillot du PSG. @Maxppp
Auxerre 0-1 PSG

Comme contre le Sporting CP, le PSG a eu beaucoup de mal à marquer mais à la différence de son déplacement au Portugal en milieu de semaine, il s’en est sorti à Auxerre. Le club de la capitale a mis le temps à concrétiser jusqu’au but de Barcola à la 80e minute. Ce succès (1-0) est étriqué mais il contentera le buteur du soir, qui a eu besoin de pas mal de munitions pour trouver la faille.

«On a beaucoup essayé, on a eu pas mal d’occasions. On savait qu’à un moment donné que ça allait rentrer, déclare le héros du soir sur Ligue 1+, soulagé de marquer et de reprendre la tête du classement. On savait que si on ne gagnait pas ça allait être compliqué après. On se devait de gagner. On est content. Ça fait du bien. J’ai beaucoup pêché depuis le but sur ce match mais je suis récompensé.»

Ligue 1
PSG
Bradley Barcola

Ligue 1
Paris Saint-Germain
Bradley Barcola
