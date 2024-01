Torino : Nemanja Radonjić bloque encore son départ

Ce n’est plus secret en Italie : Nemanja Radonjić est devenu au fil des derniers mois un joueur indésirable au Torino, après deux lourdes sanctions reçues suite à des altercations avec son entraîneur Ivan Jurić. Comme nous vous le révélions en exclusivité, la direction piémontaise teste activement le marché pour l’attaquant serbe depuis l’ouverture du mercato hivernal. Et malgré des contacts concrets avec plusieurs clubs, les négociations font du surplace et la vente du Serbe bloque complètement le mercato de son équipe. En effet, selon nos informations, le club de Monza, qui avait un temps hésité à relancer les discussions, a tenté à plusieurs reprises de verrouiller l’arrivée de l’ancien joueur de l’OM mais les prétentions salariales ont été un poil trop élevées pour Adriano Galliani, qui plus est pour un joueur qui ne fait pas l’unanimité chez les Brianzoli.

La suite après cette publicité

D’après nos indiscrétions, d’autres clubs ont rejoint la concurrence comme Mallorca en Espagne, qui a également tenté le coup sans réel succès. En Grèce, l’Olympiakos et le Panathinaïkós ont aussi décroché le téléphone mais Nemanja Radonjić n’est pas intéressé à l’idée de rejoindre le championnat grec, bien qu’il n’a pas encore décliné totalement la proposition de l’Olympiakos. Les signaux actuels se tournent plutôt vers la Salernitana, dirigée par Walter Sabatini qui l’avait recruté à l’époque dans les équipes jeunes de la Roma. Le club de Campanie fait tout pour renforcer ses lignes offensives afin de se maintenir en Serie A. Le Torino continue d’être vendeur et privilégie un transfert sec, alors que la plupart des équipes intéressées visent un prêt avec une option d’achat.