Vidéo : Twitter dézingue Frank Lampard après sa 3e défaite en 3 matchs avec Chelsea

Avant de recevoir le Real Madrid à Stamford Bridge pour relancer son quart de finale de Ligue des Champions (0-2 à l’aller), Chelsea devait se rassurer en Premier League et mettre fin à une série de quatre matches consécutifs sans victoire. Contre Brighton, les Blues s’inclinaient à domicile et confirmaient une baisse de régime évidente. Et il n’y a pas vraiment eu de réaction du côté de Chelsea, qui subit sa cinquième défaite à domicile et dit quasiment adieu à l’Europe, à moins d’un retournement de situation contre le Real Madrid, en C1. Les Twittos voient un seul coupable : le coach, Frank Lampard, et s’en donnent à cœur joie pour le dézinguer et rappeler que c’est sa 3ème défaite en 3 matchs depuis qu’il a repris les rênes des Blues.

Avant le Real Madrid, le Chelsea de Frank Lampard touche le fond !