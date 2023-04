Premier League : Chelsea s’incline encore à domicile, Tottenham aussi après une fin de match folle

Avant de recevoir le Real Madrid à Stamford Bridge pour relancer son quart de finale de Ligue des Champions (0-2 à l’aller), Chelsea devait se rassurer en Premier League et mettre fin à une série de quatre matches consécutifs sans victoire. Contre Brighton, les Blues, avec un trio d’attaque Sterling-Pulisic-Mudryk, démarraient de la meilleure des manières en ouvrant rapidement le score, grâce à une frappe déviée de Gallagher (1-0, 13e). Mais comme souvent cette saison, Chelsea s’est beaucoup trop relâché.

En difficulté après avoir ouvert le score et sauvé par Kepa, les Blues ont finalement cédé sur une tête de Welbeck avant la pause (1-1, 42e). Les Seagulls ont d’ailleurs montré un meilleur visage après la pause en sollicitant beaucoup la défense londonienne, à l’image d’une reprise manquée de Welbeck, alors que le but était vide (60e). Il faudra attendre un missile d’Enciso pour voir Brighton prendre l’avantage, à Stamford Bridge (2-1, 70e). Et il n’y a pas vraiment eu de réaction du côté de Chelsea (11e), qui subit sa cinquième défaite à domicile et dit quasiment adieu à l’Europe, à moins d’un retournement de situation contre le Real Madrid, en C1. Avant d’aller chez Nottingham Forest, Brighton peut croire à une place européenne avec ce succès et n’est plus qu’à quatre points de Tottenham.

Concurrents pour une place en Ligue des Champions, les Spurs devaient justement s’imposer pour revenir provisoirement à hauteur de Newcastle et Manchester United, qui ont, en plus, des matches en retard à jouer. Mais l’après-midi a mal tourné pour les Londoniens. Alors que Son avait ouvert le score (1-0, 14e), Bournemouth a retourné le match grâce à une égalisation de Vina, puis au but de Solante (2-1, 52e). Avant une égalisation en toute fin de match de Danjuma (2-2, 88e). Mais alors qu’un match nul se profilait, l’ex-Lorientais Ouattara offrait la victoire aux Cherries. Avec ce revers, les Spurs (5e) restent à trois points des Red Devils, alors qu’ils se déplaceront pour disputer un choc dans la course à la C1, à Newcastle, pour la 32e journée. Bournemouth, 14e, prend trois points précieux dans la course au maintien.

Dans le bas de tableau, Southampton a réalisé une très mauvaise opération en s’inclinant sur sa pelouse contre Crystal Palace. Les Eagles (12e) l’ont emporté grâce à un doublé d’Eze (2-0, 54e et 68e) et s’éloignent de la zone rouge alors que les Saints restent derniers, avant un déplacement chez le leader Arsenal pour la 32e journée. Même chose pour Everton, qui a concédé une lourde défaite sur sa pelouse face à Fulham (3-1). Les Cottagers renouent avec le succès et grimpent à la 10e place, alors que les Toffees restent aux portes de la relégation, avant le match de Nottingham Forest contre Manchester United, dimanche. Enfin, Wolverhampton (12e) s’est tranquillement imposé contre Brentford (9e), avec le premier but de Diego Costa en Premier League, cette saison (2-0).

