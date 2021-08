PSG : Achraf Hakimi fait déjà l'unanimité

La suite après cette publicité

Les premiers matches l'avaient laissé entrevoir, le Trophée des Champions l'a encore démontré. Le Paris SG ne s'est pas trompé en misant sur Achraf Hakimi (22 ans). Le latéral droit, pourtant reçu par une nuée de sifflets du public de Tel-Aviv à chaque touche de balle, a affiché face au LOSC tout ce qu'il pouvait apporter au jeu du club de la capitale.

L'international marocain (36 sélections, 4 réalisations), recruté à l'Inter pour plus de 60 M€, a été un danger constant pour les Dogues sur son aile. Il a obligé Jonathan Bamba et Reinildo à défendre pendant la majeure partie de la rencontre. Des débordements à foison, des centres intéressants (37e, 61e, 88e), quelques situations dangereuses (40e, 77e) : l'ancien Merengue a été l'une des grosses satisfactions de la soirée parisienne.

Ça commence bien !

Crédité d'un 6/10 pour la rédaction de Foot Mercato et d'un 6,5/10 dans les colonnes du Parisien, il a reçu un joli 7/10 de la part de L'Équipe. Son activité dans le couloir (plus de 100 ballons touchés) promet et a rappelé le vide que le champion d'Europe 2020 avec l'Italie Alessandro Florenzi, reparti à l'AS Roma après son prêt, n'a pas toujours réussi à combler la saison passée.

Et ce n'est que le début, à en croire Mustapha Hadji, sélectionneur adjoint du Maroc. «Après un temps d’adaptation, je le vois créer une dizaine de buts en L1 pour le duo Neymar-Mbappé», a lancé la légende des Lions de l'Atlas à L'Équipe, conseillant à Mauricio Pochettino de l'utiliser en piston droit «pour exploiter tout son potentiel». Le message est passé. Avec Achraf Hakimi, la droite parisienne est bien gardée.