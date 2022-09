Liverpool prépare un très gros deal avec le Barça

La suite après cette publicité

Après un nouvel été fort en rebondissement, le marché des transferts a fermé ses portes à l'approche de la rentrée. Mais les clubs travaillent toujours dans l'ombre afin de régler d'autres détails en vue de la prochaine fenêtre des transferts, qui s'ouvrira à partir du 1er janvier prochain. Parmi eux, Liverpool, en mauvaise posture depuis le début de saison, cherche à renouveler son effectif pour repartir de l'avant et ne pas terminer la saison loin des premières places.

Parmi les éléments concernés par un départ chez les Reds, on retrouve Roberto Firmino (30 ans). L'attaquant international brésilien vient d'entamer sa huitième saison chez les Reds. Sous contrat jusqu'en 2023, il avait pourtant souhaité rester en Angleterre cet été. «J’aime cette équipe, cette ville, les fans. Je suis chez moi ici et je veux rester le plus longtemps possible», expliquait-il, malgré un intérêt de la Juventus pour le faire venir.

Memphis Depay toujours sur le départ du Barça

Mais le quotidien catalan Sport nous apprend que le buteur, qui n'entre plus vraiment dans les plans de Klopp après les arrivées de Diaz, Jota ou encore Nunez, pourrait rebondir ailleurs pour se relancer. Et le Barça aimerait l'enrôler et souhaiterait le faire venir cet hiver, en échange d'un indésirable. Les Blaugranas veulent toujours se séparer du salaire de Memphis Depay et ne sont pas contre le faire déménager à Liverpool.

Alors qu'il avait déjà un pied hors du Barça cet été, l'ex-Lyonnais est finalement resté mais pourrait ne pas continuer en Catalogne après l'hiver. Barcelone et Liverpool sont en contact et pourraient parvenir à trouver un terrain d'entente pour réaliser ce troc. À Liverpool, on souligne que le profil du Néerlandais, similaire à celui de Firmino - est apprécié. Pour rappel, Depay est dans les mêmes conditions contractuelles que Firmino - à savoir libre en fin de saison prochaine - ce qui est favorable pour les deux clubs.