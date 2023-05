Chelsea et Liverpool prêts à se livrer une bataille pour Youssouf Fofana

Youssouf Fofana ne manque pas de courtisans. Le milieu de terrain de Monaco, qui a vu son statut évoluer ces derniers mois en étrennant sa première cape en Équipe de France, est très apprécié en Premier League. Sous contrat jusqu’en 2024 avec l’ASM, le milieu de terrain de 24 ans serait suivi de près par Chelsea et Liverpool selon le Daily Mail.

Le tabloïd indique que le directeur sportif des Blues, Laurence Stewart, apprécierait grandement le Français, lui qui avait déjà joué un rôle déterminant dans son transfert de Strasbourg à Monaco en 2019. À une période où N’Golo Kanté n’a toujours pas prolongé et où les rumeurs de départ de Mateo Kovačić prennent de plus en plus d’ampleur, le finaliste de la Coupe du Monde 2022 serait considéré comme une alternative crédible. Le Daily Mail précise toutefois que Liverpool lorgnerait également sur le Français. Déjà intéressés l’été dernier, les Reds pourraient de nouveau passer à l’action pour compenser leur échec dans le dossier Jude Bellingham.

