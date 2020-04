Ligue 1 : des matchs dès le mois d'août ?

« Je veux préciser que les grandes manifestations sportives, culturelles, notamment les festivals, les grands salons professionnels, tous les événements qui regroupent plus de 5 000 participants, font à ce titre l'objet d'une déclaration en préfecture et qui doivent être organisées longtemps à l'avance, ne pourront se tenir avant le mois de septembre. La saison 2019-2020 de sport professionnel, notamment celle de football, ne pourra pas non plus reprendre ». Édouard Philippe, le Premier ministre français, était très clair lors de son intervention en début d'après-midi. Une nouvelle question se posait alors : la saison 2020/2021, qui devait démarrer le 7 août, allait-elle pouvoir commencer à temps ?

Si on se fie aux informations relayées par Eurosport, l'exercice 2020/2021 pourrait bel et bien reprendre en août, malgré les propos d'Edouard. Le ministère des Sports explique que des matchs pourraient bien être joués en août à huis clos. Et la saison actuelle pourrait même reprendre. « Les ligues peuvent envisager de terminer leur saison au mois d'août, ou en septembre, à elles de décider », explique-t-on du côté du Ministère. De quoi rendre cette situation encore un peu plus confuse...