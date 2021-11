OL : Jérôme Rothen tacle Lucas Paqueta

La terrible défaite de l'Olympique Lyonnais à Rennes, dimanche dernier (1-4), continue de faire parler. La fin de rencontre a été marquée par une altercation entre Lucas Paqueta et Houssem Aouar afin de savoir qui allait tirer le penalty anecdotique pour ramener le score à 4-1. Houssem Aouar semblait pourtant désigné comme tireur des penalties, mais son coéquipier brésilien s'est emparé du ballon pour réduire le score, avec de l'agacement. Alors que l'international français a estimé que l'incident était «un petit événement», Jérôme Rothen estime que l'attitude du Brésilien était un problème.

«Tu prends 4-0, mais tu n’en as rien à faire du score, tu veux juste sauver ton match par une petite statistique, un penalty de plus. C’est facile de prendre le ballon à Aouar. Il a peut-être son caractère, mais ce n’est pas un bagarreur ! Parce que s’il tombe sur une tête de con à la place d’Aouar, mais il lui rentre dans le chou à Paqueta. Et à l’arrivée, il y a bagarre (...) Ce genre de comportement, je l’ai connu, même personnellement. Tout le monde parle en bien de toi, tu as l’impression que tu es intouchable… c’est humain. Mais ça va à l’encontre du collectif et des règles. Donc attention. Attention à bien recadrer ce genre de joueurs. Lyon aura besoin d’un Paqueta fort, mais d’un Paqueta tourné sur le collectif, et pas focalisé sur ses stats individuelles», a-t-il indiqué. La causerie d'après-match de Peter Bosz devait être agité...