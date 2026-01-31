Paris FC : la réaction à chaud de Luca Koleosho après le nul face à l’OM

Ce samedi, le Paris FC accueillait l’Olympique de Marseille au stade Jean Bouin. Et après avoir concédé deux buts, la formation francilienne a poussé pour revenir dans la partie. Après la réduction de l’écart de Jonathan Ikoné, c’est Kebbal qui a délivré les siens sur penalty à la dernière seconde (2-2). Au micro de beIN Sports, Luca Koleosho, récente recrue parisienne, s’est confié sur la remontada de son équipe.

« C’était un match difficile, on était menés 2-0 et on savait qu’on devait revenir. Jusqu’à l’égalisation, on a tout donné et je suis fier de l’équipe. C’est un groupe de bonne qualité et je suis content d’en faire partie », a indiqué l’une des trois recrues parisiennes de ce mercato d’hiver.