Le PSG sera mis à l’honneur aux Champs-Élysées lors du réveillon du 31 décembre

À quelques heures du passage à l’année 2026, la Ville de Paris a dévoilé le programme des festivités prévues sur les Champs-Élysées pour le réveillon du 31 décembre. Dès 23h50, la plus belle avenue du monde s’animera au rythme de plusieurs clins d’œil culturels et sportifs, avec un hommage rendu au PSG. Le club de la capitale sera célébré pour son année exceptionnelle, marquée surtout par son sacre en Ligue des Champions contre l’Inter Milan (5-0), le 31 mai dernier. En 2025, le PSG a tout raflé. À l’image du FC Barcelone (2011) et du Bayern Munich (2020), le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi a réalisé un sextuplé historique en remportant également le Trophée des Champions, la Supercoupe d’Europe, la Ligue 1, la Coupe de France et la Coupe intercontinentale.

Le Ballon d’Or 2025, Ousmane Dembélé sera, lui aussi, mis à l’honneur. L’international français (57 sélections) a sorti la meilleure saison de sa carrière avec 35 buts et 16 passes décisives en 53 matchs. La soirée devrait aussi faire référence au derby parisien à venir face au Paris FC, que le PSG affrontera d’abord en championnat (le 4 janvier) et en Coupe de France (le 12 janvier).