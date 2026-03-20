OM : Pierre-Emile Højbjerg juge le style de jeu d’Habib Beye

À deux jours du choc entre l’Olympique de Marseille et le LOSC, prévu dimanche au Vélodrome pour la 27e journée de Ligue 1, Pierre-Emile Højbjerg s’est présenté en conférence de presse ce vendredi. Le milieu danois en a profité pour saluer le travail de son entraîneur Habib Beye, mettant en avant son impact positif sur le groupe depuis son arrivée.

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«Le coach a une bonne mentalité et une forte personnalité. Il est très ouvert et très proche de ses joueurs, et cela fait beaucoup de bien au vestiaire. Il a apporté de l’intensité à l’entraînement et ça se ressent. Il a pris les choses en main et fait du très bon travail, a confié Højbjerg. Le capitaine phocéen souligne également l’adaptation rapide du technicien : Il a naturellement trouvé sa place et ça fonctionne bien avec le groupe. Chaque entraîneur a sa vision du jeu, et nous faisons en sorte de la suivre. Le plus important reste de prendre des points : nous savons où nous voulons être en fin de saison et nous sommes sur la bonne voie».