Bordeaux : Otavio se sent plus fort que jamais

Après plusieurs mois d'absence, le milieu de terrain des Girondins de Bordeaux Otavio a fait son retour à la compétition en ce début de saison. Malgré l'arrivée de son compatriote Fransergio dans l'entrejeu girondin, le joueur lui-même s'est exprimé sur son travail pour revenir sur les terrains : «C'était le moment le plus difficile de ma vie, reconnaît-il. Je n'avais jamais passé six mois de ma vie sans jouer au foot. Ça m'a beaucoup manqué. Mais j'ai appris beaucoup de choses sur ma vie et ma carrière. Physiquement, j'ai beaucoup travaillé pour revenir plus fort, c'est comme si j'étais un nouveau joueur».

L'entraîneur suisse Vladimir Petkovic n'a pas tari d'éloge le Brésilien : «C'est un excellent joueur. Il a déjà démontré qu'il sait comment se comporter sur le terrain et c'est un bon leader sur le plan défensif. Ça n'a pas été facile pour lui de revenir mais je suis confiant. Je suis persuadé qu'il peut encore s'améliorer et apporter quelque chose de positif à notre équipe», a-t-il déclaré, des propos récoltés par l'Équipe. Son ancien coach Jean-Louis Gasset a également retenu son professionnalisme durant son passage sur le banc bordelais : «Il venait tous les matins à 7 heures pour faire son footing en grand professionnel qu'il est».