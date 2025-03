Le surprenant top 10 des joueurs les plus rapides cette saison en Ligue des champions

Basé sur les performances établies pendant la phase de ligue, les barrages et les huitièmes de finale aller, le classement des joueurs les plus rapides cette saison en Ligue des champions a été dévoilé, ce vendredi, grâce aux données compilées par l’UEFA. Un classement dominé par Erling Haaland où on retrouve également un Parisien et un… Brestois. Flashé lors d’une rencontre à 36,6km/h, Erling Haaland (Manchester City) arrive, en effet, en tête devant l’arrière droit du PSG Achraf Hakimi (36,5km/h) et le Madrilène Kylian Mbappé (36,4km/h).

Le top 5 est complété par le milieu de terrain portugais de Manchester City, Matheus Nunes (36,3km/h), et l’attaquant brestois Mama Baldé (36,1km/h). On retrouve aussi dans ce top 10 l’ex-Lensois Abdukodir Khusanov (35,6km/h), parti cet hiver à Manchester City. Le jeune défenseur central fait par exemple mieux que Vinicius Junior (Real Madrid, 35,4km/h), Kingsley Coman (Bayern Munich, 35,4km/h) ou encore Bradley Barcola (Paris, 35,3km/h).

Le top 10 des joueurs les plus rapides