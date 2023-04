Chelsea : la surprenante piste Antonio Conte

La suite après cette publicité

Les fans de Chelsea sont contents, paraît-il. Pas de la situation de leur équipe en Premier League, avec une peu reluisante 11e place, ni du niveau affiché par certains joueurs extrêmement décevants, mais bien du retour annoncé de Frank Lampard, légende du club londonien devenu entraîneur médiocre. Hier soir, les titres de presse anglaise allaient dans le même sens : le technicien de 44 ans va revenir sur le banc des Blues, pour assurer l’intérim jusqu’à l’issue de la saison.

Un drôle de choix puisque Lampard avait été viré de Chelsea en janvier 2021 par l’ancien propriétaire Roman Abramovitch, remplacé par un Tuchel qui allait remporter la Ligue des Champions. Ce n’est plus le même patron aux commandes, et Todd Boehly semble penser que Lampard, qui s’est fait virer d’Everton en janvier dernier après un passage catastrophique, pourra à la fois calmer les supporters et relancer la machine sur les terrains.

Todd Boehly n’est en tout cas pas effrayé par les come-back. La preuve, il pense carrément à Antonio Conte pour prendre les rênes ! C’est le Daily Mail et l’Independant qui l’assurent, le bouillant entraîneur italien fait partie de la liste des coaches envisagés par Boehly, au même titre que Nagelsmann, Luis Enrique, Mauricio Pochettino, Oliver Glasner, Xabi Alonso ou encore Ruben Amorim.

Comme Lampard, Antonio Conte s’est déjà assis sur le banc de Chelsea et y avait connu le succès dès sa première saison en remportant le titre de champion, avec un projet de jeu très clair. Mais il avait quitté le club avec fracas, et un chèque d’environ 9 M€, en juillet 2018. Là encore, c’était sous le mandat de Roman Abramovitch, et Boehly ne voit pas cet historique comme un obstacle. Malgré tout, cela en dit long sur le flou qui règne au sein de la nouvelle direction du club, tant les pistes paraissent toutes très différentes…