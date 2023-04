La presse anglaise annonce le retour de Frank Lampard à Chelsea

La suite après cette publicité

C’est retour vers le futur à Chelsea ! Viré du banc de touche en janvier 2021 pour insuffisance de résultats, Frank Lampard devrait faire son retour au club dans les prochaines heures. D’après les informations de Sky Sports, l’ancien milieu de terrain est attendu pour s’engager comme entraîneur intérimaire jusqu’à la fin de la saison. La direction a même donné son feu vert. C’est lui qui serait à la tête de l’équipe première samedi prochain en Premier League pour le déplacement à Wolverhampton.

Sa présence hier à Stamford Bridge lors du match nul des Blues contre Liverpool (0-0) avait déjà interrogé. The Sun avait même révélé ce matin que ça n’était pas anodin car il avait rencontré les dirigeants pour une éventuelle nouvelle collaboration. Ceux qui l’avaient licencié il y a un peu plus de deux ans sont partis. Désormais, les nouveaux décideurs se concentrent autour de Todd Boehly, lequel s’est séparé de Thomas Tuchel en début de saison, puis de Graham Potter dimanche dernier.

Une fin de saison et puis s’en va ?

Lampard aura pour objectif de terminer une saison très décevante. Malgré des dépenses dans tous les sens lors des deux derniers mercatos et un effectif remanié dans ses grandes largeurs, Chelsea occupe une très décevante 11e place en Premier League, beaucoup trop loin des strapontins qualificatifs pour les coupes d’Europe l’an prochain. Une double confrontation face au Real Madrid en quarts de finale de Ligue des Champions est également très attendue.

C’est donc le meilleur buteur de l’histoire des Blues (211 buts) qui devrait être sur le banc face à la Casa Blanca. Sans club depuis son licenciement d’Everton le 23 janvier dernier, Lampard tiendrait une seconde chance pour redresser la situation de son club de cœur. Et qui sait, s’il ne pourrait pas rester un peu plus longtemps en cas de résultats probants ? Sky Sports indique que pour le moment sa mission s’arrêterait en juin pour laisser place à un autre coach. Luis Enrique et Julian Nagelsmann sont toujours les deux favoris pour la suite.