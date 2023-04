Les étonnantes révélations sur le vestiaire de Chelsea

C’est la crise à Chelsea. Seulement 11e de Premier League (mais toujours en course en quarts de finale de la C1), le vainqueur de la Ligue des Champions 2021 traverse une passe très compliquée. Depuis la passation de pouvoir entre Roman Abramovich et Todd Boehly, des moyens colossaux ont pourtant été déployés pour remettre l’écurie londonienne sur le droit chemin. Mais l’homme choisi par le nouveau patron des Blues, après des dépenses XXL sur le marché des transferts (680 M€), n’aura pas fait long feu. Intronisé le 8 septembre 2022, Graham Potter, qui a coûté pas moins de 82 M€ au total à lui seul, a été limogé dimanche par la direction de Chelsea.

Des moqueries étranges sur Potter "le magicien"

Si Bruno Saltor a été chargé d’assurer l’intérim, notamment pour le choc de ce mardi soir entre Chelsea et Liverpool en Premier League, un nouvel entraîneur devrait être nommé et nous vous révélions que Julian Nagelsmann était le favori pour prendre la suite. Mais les dernières révélations de The Athletic sont sacrément étonnantes et pourraient en refroidir plus d’un. Alors que nous apprenions récemment que le vestiaire de Chelsea avait été choqué du départ de Potter, le média américain nuance et explique que si les relations entre le technicien anglais et ses joueurs n’ont jamais été hostiles, les cadres étaient de plus en plus sceptiques à son égard.

Certains éléments des Blues sentaient même vraisemblablement que Graham Potter était dépassé sur le banc de Chelsea. Preuve qu’il ne régnait pas non plus une ambiance parfaite en interne, des joueurs l’appelaient "Harry" ou "Hogwarts" (traduction de Poudlard, en référence à Harry Potter) dans son dos (des surnoms tournés à la rigolade, avec un poil de ridicule). Dans un contexte particulier où ses choix étaient remis en question et portaient à confusion. Il faut dire que le contexte plus général du côté de Stamford Bridge est assez particulier.

Des conditions indignes d’un club du standing de Chelsea

The Athletic continue en ce sens et ajoute d’ailleurs que l’équipe première de Chelsea est devenue si importante, avec toutes les recrues, que certains joueurs sont obligés de s’asseoir par terre pendant les réunions, tandis que d’autres se changeaient carrément dans le couloir pour s’entraîner ! Sans parler du fait qu’en plus des traditionnelles oppositions à 11 contre 11 à l’entraînement, 9 contre 9 devaient s’opérer pour que tout le monde puisse jouer sur le rectangle vert. Un scénario indigne d’un club professionnel qui rappelle les périodes de mi-saison où de nombreux joueurs sont mis à l’essai dans le monde amateur…

Nos confrères indiquent également que la présence régulière à Cobham (le centre d’entraînement des Blues) de Todd Boehly et de son bras droit, Behdad Eghbali, énerve passablement des joueurs de l’équipe. Graham Potter est donc loin d’être le seul problème dans cette formation, où sa gentillesse et son empathie se sont finalement retournées contre lui en interne (Potter avait eu le malheur de demander à un joueur ce que le vestiaire pensait de lui, ce qui a conduit les acteurs à se demander s’il n’était pas trop gentil et pas assez impitoyable pour les mener à atteindre leurs objectifs).