Serie A : première réussie pour Walter Mazzarri avec Naples contre l’Atalanta Bergame

Ce samedi, Walter Mazzarri officiait pour la première fois suite à son retour au Napoli. L’occasion pour les Partenopei de repartir sur de bonnes bases face à l’Atalanta Bergame. En cas de victoire face à des Bergamasques qui sont des adversaires directs pour les places européennes, les champions d’Italie en titre avaient l’opportunité de grimper à la 3e place. Et face à des locaux attentistes, c’est bien le Napoli qui réalisait la meilleure première période. Tandis que le but de Rrahmani a finalement été annulé peu après la demi-heure de jeu (34e), c’est Khvicha Kvaratskhelia qui est venu récompenser l’excellente première période des siens de la tête (0-1, 44e).

Au retour des vestiaires, les joueurs de Gian Piero Gasperini sont apparus revigorés et ont mis la pression sur leurs adversaires. Ainsi, Ademola Lookman a permis aux locaux de revenir à hauteur rapidement en seconde période (1-1, 53e). Maintenant la pression sur Naples, l’Atalanta Bergame a cru prendre l’avantage mais Mario Pasalic a finalement vu son but être refusé à cause d’une position de hors-jeu de Teun Koopmeiners (68e). Finalement, un peu contre le cours de la seconde période, c’est Eljif Elmas qui a permis aux Napolitains de repartir avec les trois points à l’entame des dix dernières minutes de jeu (1-2, 79e). Dans la difficulté, surtout lors du second acte, le Napoli monte à la troisième place et Walter Mazzarri signe ainsi son retour par une victoire difficile à acquérir sur le papier.