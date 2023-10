France - Écosse retardé de dix minutes !

Devant se dérouler à 21h, le match entre la France et l’Écosse (qui sera à suivre en live commenté sur Foot Mercato) débutera finalement un peu plus tard. En effet, la rencontre devrait se dérouler à partir de 21h10. La raison ? Des retards lors de l’accès des spectateurs au stade suite à un renforcement de la sécurité.

Les organisateurs de la rencontre ont donc décidé de légèrement décaler le match de 10 minutes pour permettre à tous les spectateurs de prendre place. Suite à l’attentat terroriste de la nuit dernière à Bruxelles, les palpations ont été plus longues et la sécurité a nécessité plus d’attention qu’à l’accoutumée.