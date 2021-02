Borussia Mönchengladbach : la situation se tend avec Marco Rose

La suite après cette publicité

Depuis l'éviction de Lucien Favre en décembre dernier, le Borussia Dortmund se cherchait un entraîneur pour la saison prochaine. Et si l'intérim est actuellement assuré par Edin Terzic, c'est bien Marco Rose qui posera ses valises au Signal Iduna Park dans quelques mois. Après plusieurs semaines de rumeur, la nouvelle a été rendue officielle. Et celle-ci n'est pas sans conséquence pour le Borussia Mönchengladbach.

Huitièmes de Bundesliga à neuf points des places qualificatives en Ligue des Champions, les Fohlen viennent d'enchaîner quatre résultats décevants contre l'Union Berlin (1-1), le FC Cologne (défaite 2-1), Wolfsbourg (0-0) et Mayence (défaite 2-1). Une dynamique négative qui tranche avec le très bon mois de janvier du Borussia Mönchengladbach qui était revenu dans la lutte pour le top 4. Désormais dans une position défavorable, le club allemand va aussi devoir négocier la Ligue des Champions avec la réception de Manchester City qui écrase tout sur son passage en Premier League. Pas forcément l'adversaire idéal pour se relancer.

Une décision qui a fait mal

Les dernières indiscrétions de Bild ne se montrent pas vraiment rassurantes. En effet, le média allemand explique que certaines stars de l'équipe auraient lâché le coach. Dans leurs déclarations, les joueurs ne remettent pas en question leur coach, mais certains ont fait part de leur déception à l'image de Lars Stindl dans GQ : «l'équipe était bien sûr un peu déçue, mais a pris la décision très professionnellement. Le coach a expliqué le processus de sa prise de décision et en a expliqué les raisons.» Le climat est loin d'être évident et les supporters qui étaient jusque-là satisfaits du travail de Marco Rose se montrent plus virulents.

La défaite face à Mayence 3-2 ce samedi a déchainé pas mal de colère et le coach a assumé son impact négatif en conférence de presse : «la défaite est sur ma tête. Je suis responsable de tout ce qui a provoqué des troubles cette semaine.» Pourtant le sujet ne cesse d'être remis sur la table et Marco Rose s'est montré bien plus agacé dans une interview pour DAZN : «cela a aussi à voir avec le fait que nous avons accompli beaucoup ici l'année dernière e et beaucoup de gens ont le sentiment que nous n'avons pas encore fini. Ce qui est en fait le cas. Et pourtant, j'ai pris une décision personnelle. Cela doit être permis, je pense. Même si je ne rencontre pas l'approbation partout, le plus important c'est que je retrouve le chemin du succès avec les garçons.»

Une position partagée par Florian Neuhaus, joueur clef du milieu de terrain du Borussia Mönchengladbach. C'est ce qu'il a affirmé lors d'un entretien pour Funke Mediengruppe : «cela n'aura pas d'impact négatif sur notre performance. Si nous gagnons des matchs, tout restera dans les limites. Mais si nous perdons des matchs, le sujet reviendra encore et encore. Nous voulons contrebalancer le tout avec des matchs réussis.» Il n'est pas le seul à prendre le soutien de son coach puisque Jonas Hofmann a accepté le choix de Marco Rose comme il l'a expliqué dans le podcast kicker meets DAZN : «bien sûr, il y en a qui sont un peu déçus à ce sujet, car on aurait aimé continuer sur la même voie. Mais selon son contrat, Marco n'a enfreint aucune règle.» L'union sacrée est donc revenue avant d'affronter Manchester City et de terminer la saison de Bundesliga. Reste à savoir si celui-ci va tenir ou voler en éclats.