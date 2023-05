Trophées UNFP : les trois nommés pour le titre de meilleur joueur du mois d’avril

Avant la reprise de la Ligue des Champions ce mardi soir et après la 34ème journée de Ligue 1 qui s’est déroulée le weekend dernier, l’UNFP a dévoilé sa liste des trois joueurs nommés pour le titre de meilleur joueur du mois d’avril. Ce mois-ci, le syndicat des joueurs professionnels évoluant en France a décidé de mettre à l’honneur une nouvelle fois Loïs Openda (RC Lens) pour cette distinction individuelle honorifique mensuelle, après son sacre du mois de mars.

L’attaquant belge du RC Lens est accompagné de deux autres joueurs de notre championnat. On retrouve notamment Alexis Sanchez (Olympique de Marseille) et Grejohn Kyei (Clermont). Pour rappel, Loïs Openda a inscrit 3 réalisations et 1 passes décisives au mois d’avril tandis que le Chilien du club olympien a été un tout petit peu moins prolifique avec 1 but et 1 offrande. Enfin, l’attaquant clermontois est en position de force avec 4 brindilles et 2 passes décisives.

