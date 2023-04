Ramadan : l’énorme coup de gueule de Samir Nasri

C’est l’un des sujets chauds du moment lié à l’affaire Galtier. Embourbé dans des accusations de racisme et d’islamophobie, l’entraîneur du PSG a vécu une semaine compliquée, marquée notamment par l’intervention de la justice, entre messages énigmatiques à son égard et de soutien. Présent sur le plateau du Canal Football Club, Samir Nasri est sorti de ses gonds au moment d’évoquer la gestion du ramadan dans le foot, qui fait débat alors que Galtier aurait demandé à ses joueurs, à Nice, de ne pas jeûner. « Apparemment, des joueurs ont été affectés par ça (les propos de Galtier à Nice, NDLR). La distinction entre l’organisation du ramadan et le racisme ? Normalement, il ne doit y avoir ni l’un, ni l’autre. Pourquoi tu veux savoir si je fais le ramadan ? À mon époque, on ne me posait pas la question. Aujourd’hui, c’est devenu limite un débat sociétal. »

La suite après cette publicité

Et Nasri, agacé, de poursuivre. « On est dans un pays laïque, normalement, la religion doit rester dans la sphère privée. Tu sais que c’est la période du ramadan, tu sais quels sont tes joueurs, à peu près, qui sont musulmans. Tu regardes les matchs, si le joueur est moins performant, tu le fais sortir, c’est tout. Pourquoi tu vas lui demander s’il fait le ramadan ? Ta posture change. Parce qu’il fait le ramadan, tu vas le regarder d’un œil différent. Ça ne doit pas exister (demander à ses joueurs de ne pas jeûner, NDLR). Donc il va voir tous les catholiques et demander qui fait le carême aussi ? Benzema, c’est le meilleur quand il fait le ramadan. On en parle aussi de ça ? Chacun son ressenti. Des joueurs sont portés par leur foi aussi, ça, tu ne peux pas savoir. Certains mangent des McDo et mettent des triplés, il n’y a aucune logique. »

À lire

Vitinha lance déjà l’OM contre Troyes !