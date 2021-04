Le Real Madrid change son fusil d’épaule concernant Éder Militão

Auteur de prestations intéressantes ces dernières semaines, Éder Militão (23 ans) a convaincu tout le monde au sein du Real Madrid. Si bien que les Merengues auraient changé d’avis à son sujet et seraient désormais convaincus que le défenseur brésilien est le futur du club à ce poste.

La suite après cette publicité

En l’absence de Raphaël Varane et de Sergio Ramos, l’ancien joueur de Porto, bien accompagné par Nacho, a été solide à chaque fois que Zinedine Zidane a fait appel à lui et notamment lors du Clasico face au FC Barcelone et contre Liverpool en Ligue des Champions. Selon AS, l’international auriverde devrait rester dans la capitale espagnole, à moins qu’il le demande personnellement.