FC Barcelone : les chiffres de l'opération Ferran Torres

La suite après cette publicité

Le FC Barcelone va accueillir dans les prochaines heures ou les prochains jours Ferran Torres. Ce transfert a de quoi susciter beaucoup d'espoir chez les supporters catalans car l'ailier de 21 ans concentre de très nombreuses qualités : jeune mais déjà expérimenté, un profil qui colle parfaitement à ce que souhaite mettre en place Xavi, hispanophone et surtout un talentueux joueur de football, à tel point qu'il a réussi à s'incorporer dans le très concurrentiel Manchester City de Pep Guardiola.

Ce dernier doit amèrement regretter de voir partir l'ancien joueur de Valence, qu'il avait fait venir à l'été 2020 contre 28 M€. L'opération financière sera malgré tout très bonne pour le club anglais, condition sine qua non exigée par l'entraîneur espagnol des Cityzens pour que ce transfert se fasse. Le point d'achoppement a été long à trouver, on pouvait même douter de la faisabilité économique de ce mouvement face à la très mauvaise santé financière des Culés.

Une opération au minimum à 55 M€

Après avoir exigé en préambule 70 M€, City redescendait à 60 M€ quand le Barça en offrait 45 M€. Finalement d'après Sport, c'est un accord à 55 M€ qui a été trouvé entre les deux directions. Les Catalans ont tout de même fini par incorporer des bonus pouvant atteindre 10 M€ supplémentaires dans l'opération. Le montant global devrait vraisemblablement dépasser les 60 M€, en fonction des différents bonus atteints ou non. Une sacrée somme d'argent que l'actuel 7e de Liga est en mesure de débourser.

Néanmoins, il s'agit aussi d'un investissement sur l'avenir car Ferran Torres est encore très jeune et une plus-value à moyen terme en cas de nouveau transfert est plus qu'envisageable. L'international ibérique (22 sélections, 12 buts) va en plus de cela signer un long contrat de 5 ans. Entouré de ses pépites, c'est avec ce genre de profil que Xavi compte bien mener le FC Barcelone vers un retour au sommet, lui qui a rapidement besoin de confiance et de victoires.