Liga : Getafe atomise Valence et sort la tête de l'eau

Après la victoire de Barcelone à Séville dans l'après-midi, ce samedi de Liga s’achevait avec le déplacement de Valence à Getafe. Un duel entre deux équipes du bas de tableau, respectivement 12ème et 15ème avant le coup d’envoi. Et dans cette rencontre c’est le club madrilène qui ouvrait la marque avec un but de Mauro Arambarri d’une magnifique frappe en dehors de la surface avant la mi-temps (39e). L’ancien Bordelais permettait à ses coéquipiers de mener à la pause.

Au retour des vestiaires, le cauchemar continuait pour Valence avec l’exclusion de Mouctar Diakhaby à la 51ème. 4 minutes plus tard, Jaime Mata venait pourrir un peu plus la soirée des pensionnaires de Mestalla en inscrivant le second but de la partie (2-0). La soirée aurait encore pu être pire si le carton rouge pour Gabriel Paulista n'avait pas été retiré par la VAR (76e). Elle était finalement aggravée par le 1er but de Carles Aleña sous ses nouvelles couleurs à la 87ème minute (3-0). Avec cette défaite, les Che ne parvenaient pas à enchaîner après le succès face au Celta Vigo le week-end dernier alors que les hommes de José Bordalás sortaient de la crise et retrouvaient le chemin de la victoire après une série de 6 matchs sans succès dont 5 défaites.

