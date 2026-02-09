PSG : la réponse taquine de Luis Enrique sur sa prolongation de contrat

Interrogé en conférence de presse après PSG-OM (5-0) sur les rumeurs de négociations autour d’une éventuelle prolongation au-delà de 2027, Luis Enrique a répondu avec un mélange d’humour et de prudence. « Les Espagnols, hein… », a-t-il lancé en souriant, en référence à la question posée par un journaliste espagnol, avant d’ajouter qu’il se sentait actuellement « très content à Paris ». Sans confirmer l’existence de discussions avancées, l’entraîneur du PSG a surtout insisté sur son bien-être et sa concentration sur le projet sportif en cours.

Fidèle à son style direct, le technicien parisien a conclu par une formule simple mais symbolique : « ici c’est Paris ». Une déclaration qui reflète son attachement actuel au club, même si l’avenir à long terme reste ouvert. En interne, la priorité semble pour l’instant centrée sur les objectifs sportifs immédiats, tandis que toute éventuelle prolongation pourrait être décidée voire officialisée plus tard dans la saison.