Gareth Bale se paie Xabi Alonso

Gareth Bale n’a pas gardé la langue dans sa poche au sujet de Xabi Alonso. L’ancien joueur du Real Madrid, qui connaît parfaitement le vestiaire du club de la capitale dans lequel il est resté sept saisons, a été invité à s’exprimer sur les raisons de l’échec de l’entraîneur dans les médias anglais. Sans remettre en cause ses compétences, Bale (36 ans) a d’abord tenu à saluer le travail de l’ancien technicien du Bayer Leverkusen, et de la Maison Blanche. «C’est un entraîneur incroyable. Il a gagné ce qu’il a gagné au Bayer Leverkusen, il a remporté des trophées, il a incroyablement bien entraîné l’équipe. Mais quand vous arrivez au Real Madrid, vous n’avez pas besoin d’être entraîneur, vous devez être manager. Vous devez gérer les égos dans les vestiaires », a-t-il déclaré aux médias d’outre-Manche.

Avant d’ajouter un propos sur les nombreuses individualités dans l’effectif : « il faut choyer les égos. Il n’est pas nécessaire de faire autant de choses tactiques. Dans les vestiaires, il y a des superstars qui peuvent changer les matchs en un clin d’œil. Donc, oui, on peut dire qu’il est un grand entraîneur tactique, mais à Madrid, évidemment, ça n’a pas marché »,a-t-il conclu, reconnaissant que malgré ses qualités managériales, l’expérience de Xabi Alonso sur le banc madrilène n’était pas suffisante.