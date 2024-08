La Jamaïque veut jouer un sale coup à l’Angleterre pour Mason Greenwood

Né en Angleterre mais originaire de Jamaïque comme Ivan Toney, Jadon Sancho, Raheem Sterling ou encore Kalvin Phillips, Mason Greenwood reste éligible pour évoluer sous le maillot des deux sélections. Une situation qui n’est pas tombée dans l’oreille d’un sourd du côté de la fédération jamaïcaine. Présent en conférence de presse ce vendredi, le sélectionneur des Reggae Boyz, Steve McLaren, a fait part de son souhait de voir l’Anglais le rejoindre.

« J’ai rencontré Mason et nous avons eu une petite conversation. Je compte rencontrer tout le monde à mon retour et voir s’ils veulent vraiment venir ici et jouer pour la Jamaïque, a déclaré McLaren, qui connaît bien le joueur de l’OM pour avoir été assistant de Ten Hag à Manchester United. Encore une fois, c’est une question d’engagement. Je veillerai à ce que nous ayons une conversation avec tous les joueurs. Nous avons une liste. Nous voulons participer à une Coupe du monde. Pour être une bonne équipe, nous devons aller chercher les meilleurs joueurs. Si cela signifie que nous devons utiliser des joueurs d’origine jamaïcaine, nous le ferons. Les joueurs locaux doivent être suffisamment bons», a-t-il conclu. Pour rappel, Greenwood a déjà porté le maillot des Three Lions une fois. C’était lors d’un match de Ligue des Nations en 2020.