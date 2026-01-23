Lassine Sinayoko prolonge avec l’AJA

La soirée ne pouvait pas mieux démarrer pour l’AJ Auxerre. En marge de la réception du PSG, le club icaunais a annoncé la prolongation de Lassine Sinayoko (26 ans) jusqu’en 2027, en plus d’une année supplémentaire en option. L’attaquant arrivait à échéance en juin prochain.

Cette prolongation a de quoi surprendre mais arrive à point nommé pour les Auxerrois. Le Malien était très proche d’un départ l’été dernier, lui qui était alors courtisé par l’OGC Nice et surtout le RC Lens. Malgré les sollicitations et alors qu’il souhaitait s’en aller du club qu’il a rejoint en 2017, Sinayoko est finalement resté. Auteur de 6 buts en 17 matchs de L1 cette saison, il est titulaire ce soir contre le PSG.