Girona : Aleix García répond à l’intérêt du Barça

Il est l’un des piliers du succès récent de Girona (2e de Liga). À 26 ans, Aleix García est à la croisée des chemins. Excellent dans son rôle de régulateur au milieu de terrain, l’Espagnol intéresse fortement le FC Barcelone, qui cherche à se renforcer cet hiver pour pallier l’absence de Gavi notamment. Son profil plait à Xavi, et alors que les rumeurs fusent, Aleix García a mis de l’huile sur le feu.

Lors d’une séance ouverte au public, un fan de Girona a demandé au milieu de terrain si l’intérêt du Barça était un mensonge. «Je ne sais pas», a-t-il rétorqué, histoire de préserver encore un peu plus le doute sur de son avenir. L’échange entre les deux hommes a été publié sur X et la vidéo a fait le buzz du côté des Blaugranas, qui espèrent bien ramener Aleix Garcia sur les bordures de la Catalogne, en plus de Vitor Roque.