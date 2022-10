Romeo Beckham s'entraîne avec Brentford !

Et si un nouveau «Beckham» apparaissait bientôt en Premier League ? Cela pourrait être le cas du fils de David Beckham, Romeo Beckham puisque ce dernier s'entraîne actuellement avec l'équipe B de Brentford selon les informations de ESPN. Pour le moment, le club anglais ne lui accorde que le droit de s'entretenir avec la réserve puisque la saison de Major League Soccer Next Pro est terminée.

La suite après cette publicité

Sous contrat avec l'Inter Miami, le jeune milieu de 20 ans n'a pas l'intention de quitter les Etats-Unis non plus mais profite de son retour à Londres pour découvrir le football anglais. Et cela pourrait peut-être lui ouvrir des portes...