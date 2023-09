Real Madrid : David Alaba fait son mea culpa

Pour la première fois de la saison en Liga, le Real Madrid s’est fait surprendre par le football pragmatique d’El Cholo. Battus par l’Atlético de Madrid au Wanda Metropolitano (3-1), les Merengues ont semblé dépassés par l’efficacité offensive des Colchoneros, plus entreprenants. Mais cette défaite est due, en grande partie, à une défense madrilène souvent en retard ou mal positionnée dans sa propre surface notamment. Et ce n’est pas Carlo Ancelotti qui dira le contraire puisque c’est même lui qui l’a pointé du doigt en conférence de presse.

Parmi les joueurs passés à côté de ce choc, David Alaba. L’Autrichien, souvent impeccable, s’est fait manger par le duo Morata-Griezmann tout au long de la rencontre. Mais le défenseur expérimenté a eu l’intelligence et la maturité pour exprimer sa déception aux supporters du Real, tout en annonçant être revanchard. «Madridistas, nous attendons tous plus ! Ce n’était pas notre match, ce n’était pas mon match ! Nous vous avons laissé tomber hier mais nous allons riposter et nous reviendrons à ce qu’est le Real Madrid !», écrit-il sur X. De quoi faire plaisir aux fans madrilènes. Las Palmas est prévenu (mercredi 27 septembre à 19h).