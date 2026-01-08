OM : le président des Dodgers réagit au boycott du Trophée des Champions

Le Trophée des Champions qui a lieu ce soir entre l’OM et le PSG ne déchaîne pas les passions chez les supporters. Pour l’Olympique de Marseille, la direction avait proposé à 150 supporters de payer chacun 150 euros pour faire le déplacement au Koweït. Le reste devait être pris en charge par le club phocéen. Cependant, les négociations ont traîné et les ultras ont donc été catégoriques, abandonnant l’offre leur permettant de regarder le match de leur équipe au Moyen-Orient. Invité sur le plateau de Rothen s’enflamme hier, Christian Cataldo, président du groupe de supporters des Dodgers, a évoqué cette rencontre qui se transforme en un énorme boycott : « Vive le foot populaire… Il y avait cette offre pour 150 personnes. Mais on est 50.000 abonnés au Vélodrome dont 27.000 dans les groupes. C’était un bon geste, mais pour ce que vaut ce Trophée des champions… »

Remonté par cette organisation, jugée honteuse, le chef du virage nord a même été très clair envers la participation de l’OM à ce match : « Je ne vois pas ce que l’OM vient faire là-dedans, on n’a pas gagné le championnat et on n’a pas gagné la Coupe de France. Paris devrait automatiquement remporter ce Trophée des champions ! On ne devrait pas avoir le droit de le disputer, qu’est-ce qu’on a gagné cette année ? C’est ridicule. » Avant d’ajouter un propos sur la programmation : « et puis organiser ce match au Koweït… On n’est pas dans le foot familial et populaire. On ne va pas aller voir un Trophée des champions un jeudi soir au Koweït. La prochaine fois, ce sera où ? Comment font les gens qui gagnent 1.500 euros par mois ? Si on perd, ça ne nous fera pas grand-chose. Si on gagne, on sera contents, mais on n’a pas mérité d’y participer. Je préfère gagner 10.000 fois la Coupe de France », a-t-il déclaré honnêtement.