Après les violences, la stupéfaction et la colère, place au temps de l’enquête. Hier soir, le match de Ligue Europa entre l’Olympique de Marseille et le Levski Sofia a été le théâtre de graves affrontements en tribunes entre des supporters phocéens et bulgares. Un événement violent qui a même frôlé l’incident diplomatique. Cet après-midi, c’est au tour de l’UEFA de sortir du silence en annonçant l’ouverture d’une enquête sur les faits survenus.

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« L’UEFA condamne fermement les graves incidents de violence et de désordre, y compris les affrontements entre supporters à l’intérieur du stade, qui se sont produits lors des matchs de l’UEFA Europa League opposant l’Olympique de Marseille au PFC Levski Sofia ainsi que le Beşiktaş JK à l’Hapoel Beer-Sheva FC, le 26 novembre 2026. La violence, l’agressivité, la haine et toute forme de comportement provocateur, discriminatoire ou extrémiste n’ont pas leur place dans le football. Les compétitions de l’UEFA reposent sur les principes de respect, de fair-play, d’intégrité et de sécurité. Les événements observés lors des matchs susmentionnés vont à l’encontre de ces valeurs fondamentales et de l’objectif de l’UEFA, inscrit dans ses statuts, qui consiste à garantir que les matchs de football se déroulent dans un esprit de paix, de respect mutuel et d’équité sportive. L’UEFA a désigné des inspecteurs chargés des questions d’éthique et de discipline afin de mener des enquêtes sur ces incidents et d’examiner tous les éléments de preuve disponibles pour établir les faits et les circonstances pertinents, conformément au cadre réglementaire applicable de l’UEFA. De plus amples informations concernant ces affaires seront communiquées en temps voulu », indique l’instance dirigeante du football européen.