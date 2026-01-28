LdC : le classement des buteurs après la phase de ligue

Ce mercredi, la 8e journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions 2025/2026 a eu lieu. Ainsi, nous connaissons les 8 clubs qualifiés en huitièmes de finale et les 16 équipes qui seront barragistes. Un dernier multiplex à 18 rencontres qui a permis aux meilleurs attaquants de tirer leur épingle du jeu. Auteur de 11 buts jusque-là, Kylian Mbappé continue de chasser le record de Cristiano Ronaldo et ses 17 buts inscrits lors de l’édition 2013/2014.

Le buteur du Real Madrid a donc fait parler la poudre contre Benfica d’un doublé (défaite 4-2) et comptabilise désormais 13 buts, ce qui lui permet d’arriver en tête. Derrière, la concurrence est importante. L’attaquant du Bayern Munich Harry Kane arrive deuxième avec 8 buts. Plus loin, Erling Haaland arrive troisième avec son but inscrit contre Galatasaray (2-0).