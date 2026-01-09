Menu Rechercher
CAN 2025, Algérie : Luca Zidane juge le Nigeria

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Randy Cheniouni Randy Cheniouni
Demain, l’Algérie joue très gros. Après avoir sorti la RD Congo en toute fin de match, les Fennecs seront opposés en quart de finale à l’impressionnante armada offensive du Nigeria. Interrogé sur ce match, Luca Zidane a reconnu la qualité des Super Eagles, mais le portier algérien estime que son équipe a les armes pour répondre.

« On se prépare bien, ce matin on est arrivés ici à Marrakech. On sait que le Nigeria a une belle attaque, une bonne équipe. On va bien se préparer aujourd’hui pour être prêt demain. On est content, mais ça ne s’arrête pas là. On est content pour cette qualification en quart de finale, mais ça ne s’arrête pas là. Maintenant, on est concentré sur le prochain match. Le match du Congo est passé, maintenant on va bien se préparer pour ce match contre le Nigeria. Comme j’ai dit, on sait qu’ils ont une grosse attaque, un bon effectif. Mais nous aussi, on va être prêt pour le match de demain, on va bien se préparer pour ça », a-t-il confié en zone mixte.

Pub. le - MAJ le
