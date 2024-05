Euro 2024 : ce qu’il faut savoir de l’Albanie

Le parcours de qualification et le groupe

Que dire du parcours de l’Albanie pour les qualifications à l’Euro ? Alors que le pays ne s’était qualifié qu’à une seule reprise (2016), se frayer un chemin jusqu’en Allemagne n’était pas une mince affaire. Dans un groupe composé de féroces concurrents tels que la Tchéquie et la Pologne, les Aigles ont réalisé une campagne mémorable. Destinés à se battre pour aller chercher leur place via les barrages, les Rouge et Noir ont débuté de la pire des manières par une défaite en Pologne (1-0). Une claque pour mieux se mettre en piste. Par la suite, les Albanais ont commencé leur superbe série d’invincibilité sur plusieurs mois. C’est simple, jusqu’à la fin de la campagne de qualifications, l’Albanie n’a plus perdu. Enchaînant avec quatre victoires en cinq rencontres, dont une belle revanche face à la Pologne (2-0), les coéquipiers de Berat Djimsiti sont vite allés s’emparer de la première place. Un trône qu’ils n’ont plus lâché jusqu’à la fin malgré un rassemblement de novembre ponctué par deux nuls face à la Moldavie (1-1) et les Iles Féroé (0-0). En somme, un parcours de haute voltige qui suscite la curiosité lors de cette phase finale. Mais voilà, l’Albanie n’a pas été gâtée au tirage au sort. Présents dans un groupe B hyper relevé, les Aigles risquent de perdre pas mal de plumes en se frottant à l’Espagne, redoutable et sur la pente ascendante, l’Italie, championne d’Europe en titre, et la Croatie, toujours présente dans les grands rendez-vous.

Les qualités et faiblesses

Finir premier de son groupe des qualifications en étant l’Albanie n’a rien d’anodin. Surtout en ayant perdu qu’une seule rencontre sur huit. Cette prouesse met forcément plusieurs qualités en exergue. Leur principale qualité est leur solidité défensive. N’ayant encaissé que quatre buts en huit rencontres, les Aigles sont accrocheurs et ne laissent pas grand-chose passer. S’appuyant sur un gardien reconnu en Italie en la personne de Thomas Strakosha qui a été intéressant durant sept saisons avec la Lazio Rome, les Albanais jouissent également d’une assise défensive. Outre Berat Djimisiti et Elseid Hysaj, eux aussi hautement estimés de l’autre côté des Alpes pour leurs passages à l’Atalanta Bergame et Naples, Sylvinho peut aussi compter sur des jeunes défenseurs de qualité tels que Mario Mitaj (20 ans), Enea Mihaj (25 ans) ou encore Marash Kumbulla (22 ans) qui postulent tous à une place de titulaire. C’est offensivement que le bât blesse pour l’Albanie. N’ayant pas forcément d’énormes talents à la création, le pays frontalier à la Grèce n’a pas affiché une énorme qualité face au but. Hormis les 3 buts de Nedim Bajrami et Jasir Asani, aucun buteur ne s’est vraiment illustré. Ce manque de folie pourrait leur jouer des tours face aux grandes équipes qu’ils rencontreront dès les phases de poules.

Le sélectionneur : Sylvinho

Après une carrière de joueur brillante marquée notamment par un passage plein de succès à Barcelone, Sylvinho a très vite eu envie d’entraîner au plus haut niveau. Finalement, rien ne s’est passé comme prévu pour l’ancien défenseur gauche. Après avoir été entraîneur adjoint à l’Inter Milan ou encore avec le Brésil, sa chance lui ait donné à l’OL par Juninho. Un pari de l’ancien directeur sportif des Gones qui ne s’est finalement pas avéré payant. En effet, malgré des débuts remarquables dont un 6-0 mémorable contre Angers lors du début de la saison 2019-2020, Sylvinho ne fait pas long feu et est débarqué le 7 octobre 2020. Remplacé par Rudi Garcia qui mène l’effectif rhodanien jusqu’en demi-finale de Ligue des Champions lors de la même cuvée, le tacticien de 50 ans est finalement embauché à Corinthians en mai 2021. Dans sa terre natale, il redonne un second souffle à sa carrière et après 43 matches à la tête de la formation brésilienne, l’histoire finit encore en eau de boudin avec des insultes des supporters paulistes à son égard.

Contacté par l’Albanie, Sylvinho n’hésite pas et a donc réalisé une prouesse historique en qualifiant cette nation, 66e au classement FIFA, pour le deuxième Euro de son histoire. Attention, à son image presque militaire, Sylvinho ne veut pas que son équipe fasse figuration en Allemagne cet été. Pour ce faire, l’intéressé compte s’inspirer du parcours du Maroc à la dernière Coupe du monde : «on n’étudie pas forcément des équipes comme la France, l’Espagne, l’Allemagne, l’Angleterre ou le Portugal, parce qu’elles seront toujours candidates au titre. Nous nous tournons vers des équipes que nous pouvons espérer imiter et donc il est tout à fait logique que le Maroc soit une référence pour nous. Nous espérons que cela continuera à être le cas, parce qu’ils se sont vraiment bien débrouillés. Mamma mia !»

La star : Kristjan Asllani

Ce n’est pas pour rien que l’Inter Milan a déboursé 10 millions d’euros pour l’avoir cet été. Dans un effectif considéré comme l’un des moins expérimentés dans les grandes compétitions, lui, peut se targuer d’avoir évolué au plus haut niveau ces derniers mois. Du haut de ses 22 ans, Kristjan Asllani s’est créé une place de choix dans l’effectif de l’Inter Milan. Auteur de 30 apparitions solides avec les Nerazzurri, le natif d’Elbasan sera forcément attendu au tournant avec l’Albanie où il semble clairement être le meilleur joueur. Primordial dans l’entrejeu, ce milieu de poche, capable de répéter les efforts et qui joue avec énormément d’abnégation, Asllani est la clef de voute du système de Sylvinho. Il est loin d’être étranger à l’imperméabilité défensive affichée par sa nation dernièrement. Ayant une vocation plutôt défensive, l’ancien d’Empoli est aussi capable d’apporter offensivement. Outre une qualité de passe appréciable, le numéro 21 interiste a marqué un but avec le club lombard. En sélection, il compte également 2 buts pour 18 sélections.

L’attraction : Armando Broja

Mais pour marquer des buts, l’Albanie comptera avant tout sur Armando Broja. Prêté à Fulham cet hiver, l’attaquant puissant de 22 ans a tout pour performer au plus haut niveau. Né en Angleterre, le joueur, qui appartient encore à Chelsea, a fait le choix de porter les couleurs de son pays d’origine très rapidement. Transcendant avec les équipes de jeunes et honorant sa première cape à seulement 18 ans, le natif de Slough avait tout du bon coup réalisé par la Fédération albanaise. Finalement, l’envol de l’Aiglon a encore du mal à se dessiner. À l’instar de son incapacité à exploser véritablement au très haut niveau en club, celui qui soufflera ses 23 bougies en septembre prochain peine à se faire une place durable en sélection. Appelé pour le rassemblement de mars où il a même été titulaire lors du dernier match face à la Suède (0-1), l’attaquant d’1m91 sera attendu au tournant cet été. Il pourrait même être le facteur X voire même lancer sa carrière à travers cette compétition scrutée à travers le monde. Il ne sera ni le premier ni le dernier à s’être révélé au monde après un Euro réussi. Dans un autre plan, un Euro réussi pourrait aussi lui permettre de s’assurer une place à Chelsea l’an prochain alors que son contrat expire en 2028 chez les Blues.

Le calendrier de l’Autriche

Italie - Albanie : samedi 15 juin à 21h au Signal Iduna Park de Dortmund

Croatie - Albanie : mercredi 19 juin à 15h au Volksparkstadion d’Hambourg

Albanie - Espagne : lundi 24 juin à 21h au Merkur Spiel-Arena de Dusserldörf

La liste des 27 joueurs :

Gardiens : Etrit Berisha (Empoli), Elhan Kastrati (Citadella), Simon Simoni (Eintracht Francfort) et Thomas Strakosha (Brentford)

Défenseurs : Naser Aliji (FC Voluntari), Arlind Ajeti (Cluj), Ivan Balliu (Rayo Vallecano), Berat Djimsiti (Atalanta), Elseid Hysaj (Lazio), Adrian Ismajli (Empoli), Marash Kumbulla (Sassuolo), Enea Mihaj (Famalicao) et Mario Mitaj (Lokomotiv Moscou)

Milieux : Amir Abrashi (Grasshopper), Kristjan Asslani (Inter Milan), Nedim Bajrami (Sassuolo), Medon Berisha (Lecce), Klaus Gjasula (Darmstadt), Qazim Laçi (Sparta Prague), Ernest Muçi (Besiktas) et Ylber Ramadani (Lecce)

Attaquants : Jasir Asani (Gwangju), Armando Broja (Fulham), Mirlind Daku (Rubin Kazan), Arbër Hoxha (Dinamo Zagreb), Rey Manaj (Sivasspor) et Taulant Seferi (Baniyas)