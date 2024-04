L’anecdote croustillante de Leonardo Balerdi sur Erling Haaland

Avant de rejoindre l’OM en 2020 (en prêt puis par un transfert), Leonardo Balerdi (25 ans) a évolué une saison au Borussia Dortmund. Lors de la saison marquée par le Covid-19, l’Argentin n’a joué que huit matchs avec le club allemand, mais a appris aux côtés des meilleurs et notamment avec Erling Haaland, tout juste arrivé en provenance du RB Salzbourg. Dans une interview à L’Équipe, Leonardo Balerdi a livré une anecdote sur le Norvégien.

« (Erling) Haaland était plus jeune que moi. Il me dit un jour : "Tu veux être comme (Nicolas) Otamendi ? Allez, viens." On file au sauna, puis les bains froids, puis sauna, puis bains froids. On enchaîne les aller-retour. À la fin, je tremble de tout mon être, j’ai les bras congelés. Mais pour lui, on doit faire ce programme pour tous les matches. À chaque entraînement, Haaland plantait sept, huit buts, même dans les mini cages, il célébrait ! Je ne me souviens pas qu’il n’ait pas fêté un but. À une séance, je lui ai dit : "Tu ne vas pas marquer." Il a mis un triplé » a raconté le Marseillais.