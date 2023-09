MU : André Onana a pris une grande décision concernant son avenir avec le Cameroun

Alors qu’André Onana avait annoncé sa retraite internationale à la fin de l’année 2022, juste après un parcours mitigé avec le Cameroun avec une élimination dès la phase de poules au profit du Brésil et de la Suisse lors de la Coupe du Monde au Qatar, le gardien de Manchester United et ancien portier de l’Inter Milan a décidé de reprendre du service avec les Lions Indomptables à l’occasion du match de qualification pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations contre le Burundi qui aura lieu prochainement. Pour rappel, le portier de 27 ans avait d’ailleurs été sélectionné par l’entraîneur camerounais Rigobert Song à la fin du mois d’août dernier. C’est à travers un message publié sur ses réseaux sociaux qu’André Onana a annoncé la grande nouvelle.

«Ces derniers mois, j’ai été confronté à des épreuves marquées par l’injustice et la manipulation. Pourtant, mon amour et mon attachement inébranlables envers ma patrie, le Cameroun, demeurent intacts. Mon désir de représenter mon pays n’a jamais fléchi depuis ma jeunesse, et cette aspiration demeure une part indissociable de mon identité. Rien ni personne ne saurait ébranler cette conviction. Je réponds à l’appel de ma nation avec une certitude inébranlable, conscient que mon retour ne vise pas seulement à honorer mon rêve, mais également à répondre à l’attente et au soutien des Camerounais, qui méritent une équipe nationale déterminée à briller. Face à la manipulation, au mensonge et à l’abus de pouvoir, je choisis de demeurer fidèle à mon idéal, en représentant avec fierté un pays qui mérite notre engagement sincère. C’est le moment de nous unir, d’œuvrer en harmonie pour notre bien commun: le Cameroun».