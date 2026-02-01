Menu Rechercher
Stade Rennais : Jérémy Jacquet en route pour Liverpool pour un montant record

Très convoité cet hiver, Jérémy Jacquet est tout proche de rejoindre les Reds contre un montant record estimé à 70 millions d’euros, faisant du défenseur rennais la plus grosse vente de l’histoire du club breton.

Jérémy Jacquet en action avec le Stade Rennais @Maxppp

Ce dimanche soir, le dossier Jérémy Jacquet a connu une accélération majeure. Très courtisé depuis plusieurs semaines, le jeune défenseur central du Stade Rennais semblait jusque-là se rapprocher de Chelsea, qui avait déjà formulé une offre conséquente et obtenu l’accord du joueur. Mais selon nos informations, Liverpool est entré dans la danse au moment clé du mercato, changeant radicalement la hiérarchie dans ce dossier brûlant. Les Reds ont rapidement affiché un intérêt concret et structuré, au point de se positionner comme un concurrent crédible, voire prioritaire, face aux Blues.

À la recherche d’un défenseur jeune, puissant et déjà aguerri au très haut niveau, Liverpool a identifié Jérémy Jacquet comme une cible idéale pour le projet d’Arne Slot. Impressionnant de maturité malgré ses 20 ans, l’international Espoirs français coche toutes les cases du profil recherché à Anfield. Rennes, initialement peu enclin à vendre, s’est retrouvé en position de force face à la multiplication des prétendants, conscient que l’intensification de la concurrence pouvait faire exploser le montant du transfert et aboutir à une vente historique.

Plus grosse vente de l’histoire de Rennes

Le coup de théâtre a eu lieu dans la soirée. Comme nous vous le révélions plus tôt, Liverpool est passé à l’offensive avec une proposition estimée à 70 millions d’euros. Une offre XXL, synonyme de record absolu pour le Stade Rennais, dépassant celle de Jérémy Doku vers Manchester City. Selon nos indiscrétions, les discussions entre les deux clubs ont fortement progressé dans la foulée, au point que le transfert est désormais considéré comme quasi bouclé. Un an seulement après son passage en Ligue 2 à Clermont, Jacquet s’apprête à franchir un cap spectaculaire dans sa carrière.

Avec cette offre massive et la promesse d’un rôle majeur au sein de l’effectif, Liverpool a pris une longueur d’avance décisive sur Chelsea et les autres prétendants. Les Reds ont su frapper fort et vite dans les dernières heures du mercato, forçant Rennes à céder face à une opportunité financière exceptionnelle. Sauf retournement de situation, Jérémy Jacquet va devenir la plus grosse vente de l’histoire du club breton et s’engager avec Liverpool, qui réalise là un énorme coup sur le marché des transferts en s’offrant l’un des défenseurs français les plus prometteurs de sa génération.

