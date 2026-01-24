Man City : Erling Haaland débute sur le banc contre Wolverhampton

Manchester City traverse une période délicate et se doit de réagir ce samedi face à Wolverhampton (16h), lors de la 23e journée de Premier League. Battus dans le derby par Manchester United (2-0), puis en Ligue des Champions par le FK Bodø/Glimt (3-1), les hommes de Pep Guardiola sont sous pression et n’ont plus vraiment le droit à l’erreur pour relancer la dynamique, aussi bien sur la scène nationale qu’européenne.

La suite après cette publicité

La grande surprise de la composition des Citizens concerne Erling Haaland, qui débute la rencontre sur le banc. Auteur d’un début de saison impressionnant avec déjà 26 buts toutes compétitions confondues, l’attaquant norvégien est préservé pour des raisons de fatigue, d’après ce qu’avait déclaré dernièrement Pep Guardiola. Pour le suppléer en pointe, c’est Omar Marmoush, fraîchement de retour de la CAN 2025, qui est titularisé. À noter également la présence de Rayan Cherki dans le onze de départ, lui qui avait inscrit l’unique but de City lors du revers européen en milieu de semaine, ainsi que celle de la recrue Marc Guéhi.