PSG : Ousmane Dembélé est à Las Vegas avec les Blaugranas

Ce n’est plus qu’une question de temps. Ousmane Dembélé, adoré de Xavi, va tout de même quitter le FC Barcelone pour rejoindre le Paris Saint-Germain, dans le cadre d’un transfert sec, sans échanges. Mais tant que le deal n’est pas bouclé, "Dembouz" fait toujours partie de l’effectif catalan.

Et pour cause. En pleine tournée de pré-saison aux États-Unis, l’ailier ambidextre a fait le voyage jusqu’à Las Vegas ce lundi, à destination de "Sin City". Le Barça y est attendu pour affronter l’AC Milan et ses nouvelles recrues, mercredi. Étrangement, l’heure initiale du décollage avait été retardée par le club, sûrement pour dissuader Ousmane Dembélé. Cela dit, la prochaine recrue du PSG ne devrait pas disputer la rencontre face aux coéquipiers d’Olivier Giroud, en raison de son arrivée dans la capitale dans un futur proche.

