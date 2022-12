JT Foot Mercato : Liverpool démarre très fort son mercato

Liverpool dynamite le marché !

La suite après cette publicité

Liverpool a frappé fort hier en s’offrant la pépite Cody Gakpo. D’abord annoncé à Manchester United, le jeune talent de 23 ans du PSV file donc chez le rival de la Mersey. Le prix exact du transfert n’a pas encore été officiellement communiqué, mais selon les dernières indiscrétions de la presse anglaise, les Reds auraient déboursé environ 56,7 M€, bonus compris, pour s’attacher ses services. D’ailleurs, le club anglais ne compte pas s’arrêter avec cette opération. L’objectif est toujours, pour Jürgen Klopp, de trouver un milieu de terrain. Récemment, pour petit indice, le coach allemand a lâché une véritable déclaration d’amour pour l’Anglais Jude Bellingham : « Je n’aime pas parler d’argent quand vous parlez d’un joueur comme lui. Tout le monde peut voir qu’il est juste exceptionnel. […] Qu’est-ce que je peux dire ? J’y pense déjà depuis deux ou trois ans depuis qu’il a fait sa percée à Dortmund ». Mais il faudra aussi batailler car le Real Madrid aurait une longueur d’avance. En cas d’échec sur ce dossier, les Reds pourraient se positionner sur deux révélations du Mondial. Selon nos informations, Sofyan Amrabat et son entourage auraient déjà rencontré l’entraîneur allemand. Et pour finir, il y a aussi la possibilité Enzo Fernandez, dont le profil plaît beaucoup aux dirigeants anglais.

La demande de Galtier !

Christophe Galtier lance un appel au calme entre Lionel Messi et Kylian Mbappé. Aujourd’hui en conférence de presse et à un jour de la réception de Strasbourg au Parc des Princes, le coach parisien a voulu se montrer rassurant concernant les retrouvailles des deux finalistes du Mondial 2022 : « Je ne vais pas commenter la manière dont on célèbre, cela appartient aux Argentins. Ce qui est le plus important, c’est ce que j’ai vu lors de la finale, j’ai vu Kylian et Léo se parler, se tenir la main. Kylian Mbappé a eu un comportement exemplaire, il a félicité les Argentins, je reste attaché à cela, Lionel Messi est en dehors de cela, il n’a pas participé (aux provocations). Il n’y a pas de raison de mélanger avec le comportement du gardien argentin. » Bref, le coach du PSG se veut rassurant concernant les tensions entre ses stars pour cette deuxième partie de saison.

À lire

Les chiffres du transfert de Cody Gakpo à Liverpool

Un tatouage comme trophée !

Dibu Martinez fait toujours autant parler depuis la finale de la Coupe du Monde. Après des célébrations, un brin provocatrices, ce dernier s’est fait tatouer la Coupe du Monde sur le mollet. Le même mollet avec lequel il a remporté son face-à-face avec Randal Kolo Muani. Un souvenir gravé dans la mémoire de tous les Français, que le gardien argentin a maintenant gravé dans la peau.